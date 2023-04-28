Засуха во Франции: правительство мобилизует армию для тушения лесных пожаров
Франция мобилизует армию для тушения лесных пожаров на месяц раньше обычного из-за угрозы засухи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Франция готовит войска для тушения лесных пожаров и их летательные аппараты на месяц раньше обычного из-за опасений, что рекордная за последние 16 лет засуха, произошедшая в Европе в 2022 году, когда было уничтожено 785 000 гектаров земель повторится.
"В прошлом году у нас были лесные пожары еще в июне, поэтому мы решили максимально мобилизовать силы, а авиация и наземные войска должны быть полностью готовы к 1 июня", - отметил генеральный инспектор гражданской безопасности Франции Франсуа Пенни.
Засуха угрожает урожаю в Южной Европе второй год подряд. Засуха приводит к увяданию посевов и задержке посевных работ, что может привести к дальнейшему росту продовольственной инфляции.
Напомним, 2023 год может стать самым жарким в истории. Мир может побить новый рекорд средней температуры из-за изменения климата.
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