Засудженого на п'ять років Саркозі випустили з в'язниці всього через 20 днів

Син політика, Луї Саркозі, першим відреагував на новину. Він опублікував у соцмережах архівну світлину з дитинства разом з батьком і підписав її короткою фразою.

"Хай живе свобода!", - додав він.

Адвокат Крістоф Інгрейн заявив, що звільнення є "першим кроком", а наступним стане апеляційний розгляд.

"Наше завдання зараз - підготовка до апеляційного слухання", - зауважив він.

Інший адвокат, Жан-Мішель Дарруа, описав складні умови, в яких перебував Саркозі під час ув’язнення. За його словами, ізоляція давалася колишньому президентові "дуже важко".

У суді Інгрейн наголосив, що його підзахисному буде безпечніше поза стінами в'язниці. За словами адвоката, Саркозі стикався з погрозами, чув крики вночі та став свідком термінового втручання охорони в сусідній камері, де інший ув’язнений завдав собі шкоди.

Саркозі тримали в окремій одиночній камері площею близько 9 квадратних метрів. Приміщення мало власний душ і туалет, а для безпеки політика двоє охоронців постійно перебували в сусідній камері.

Крім цього, французький тижневик Le Point повідомив, що політик майже не довіряв тюремній їжі й харчувався переважно йогуртами, оскільки побоювався можливих інцидентів з боку інших ув’язнених.

За даними видання, йому пропонували готувати собі самостійно, проте він відмовився.

Телеканал BFM повідомляє, що Саркозі звільнять з в'язниці вже сьогодні.