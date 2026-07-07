Засуджена лідерка французьких ультраправих Ле Пен піде на вибори президента

Свою кандидатуру Ле Пен запропонувала майже одразу після того, як Апеляційний суд Парижа підтвердив її провину. Йдеться про справу щодо нецільового витрачання коштів Європарламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерки французького ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, пише Le Monde.

Ле Пен йде у президентки Франції

Одіозна французька політикиня оголосила, що балотуватиметься у президенти у 2027 році. Але спочатку подасть апеляцію.

"Оскільки я маю можливість подати апеляцію до Касаційного суду, яка припиняє дію рішення, я проводитиму передвиборчу кампанію без електронного браслета", - каже Ле Пен.

Суд оголосив вирок Ле Пен

Раніше французький апеляційний суд залишив чинним обвинувальний вирок Марін Ле Пен. При цьому суд скоротив до 15 місяців термін заборони лідерці ультраправих обіймати виборні посади. Так вона отримала можливість балотуватися на наступних президентських виборах.

Водночас суд засудив Ле Пен до трьох років позбавлення волі:

двох - умовно,

одного - з відбуванням покарання під електронним наглядом (з носінням електронного браслета).

Зазначимо, що цей рік якраз припадає на передвиборчу кампанію у Франції.

Ле Пен не хоче йти на вибори з електронним браслетом

Сама Марін Ле Пен раніше заявляла, що не хотіла б вести президентську кампанію під електронним наглядом. Це б заважало, на її думку, агітації та підривало її позиції як кандидатки.

Суддя Мішель Агі, оголошуючи рішення по Ле Пен, наголосила, що справа стосується серйозних 11-річних порушень. За її словами, такі дії завдали шкоди європейським інституціям і створили нерівні умови для інших політичних сил.