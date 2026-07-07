Осужденная лидер французских ультраправых Ле Пен пойдет на выборы президента
Свою кандидатуру Ле Пен предложила сразу после того, как Апелляционный суд Парижа подтвердил ее вину. Речь идет о деле нецелевого расходования средств Европарламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера французского ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пена, пишет Le Monde.
Ле Пен идет в президенты Франции
Одиозный французский политик объявила, что будет баллотироваться в президенты в 2027 году. Но сначала подаст апелляцию.
"Поскольку у меня есть возможность подать апелляцию в Кассационный суд, который прекращает действие решения, я буду проводить предвыборную кампанию без электронного браслета", - говорит Ле Пен.
Суд объявил приговор Ле Пен
Ранее французский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Марин Ле Пен. При этом суд сократил до 15 месяцев срок запрета лидеру ультраправых занимать выборные должности. Так она получила возможность баллотироваться на следующих президентских выборах.
В то же время суд приговорил Ле Пен к трем годам лишения свободы:
- двум - условно,
- одному - с отбыванием наказания под электронным надзором (с ношением электронного браслета).
Отметим, что этот год как раз приходится на предвыборную кампанию во Франции.
Ле Пен не хочет идти на выборы с электронным браслетом
Сама Марин Ле Пен ранее заявляла, что не хотела вести президентскую кампанию под электронным надзором. Это мешало бы, по ее мнению, агитации и подрывало ее позиции как кандидатки.
Судья Мишель Аги, объявляя решение по Ле Пен, подчеркнула, что дело касается серьезных 11-летних нарушений. По ее словам, такие действия нанесли ущерб европейским институциям и создали неравные условия для других политических сил.
1 июля Ле Пен заявила, что заинтересована в четвертый раз баллотироваться на президентских выборах. Французская политик выразила уверенность, что продолжит бороться за свои идеи.