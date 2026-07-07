Осужденная лидер французских ультраправых Ле Пен пойдет на выборы президента

Свою кандидатуру Ле Пен предложила сразу после того, как Апелляционный суд Парижа подтвердил ее вину. Речь идет о деле нецелевого расходования средств Европарламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера французского ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пена, пишет Le Monde.

Ле Пен идет в президенты Франции

Одиозный французский политик объявила, что будет баллотироваться в президенты в 2027 году. Но сначала подаст апелляцию.

"Поскольку у меня есть возможность подать апелляцию в Кассационный суд, который прекращает действие решения, я буду проводить предвыборную кампанию без электронного браслета", - говорит Ле Пен.

Суд объявил приговор Ле Пен

Ранее французский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Марин Ле Пен. При этом суд сократил до 15 месяцев срок запрета лидеру ультраправых занимать выборные должности. Так она получила возможность баллотироваться на следующих президентских выборах.

В то же время суд приговорил Ле Пен к трем годам лишения свободы:

двум - условно,

одному - с отбыванием наказания под электронным надзором (с ношением электронного браслета).

Отметим, что этот год как раз приходится на предвыборную кампанию во Франции.

Ле Пен не хочет идти на выборы с электронным браслетом

Сама Марин Ле Пен ранее заявляла, что не хотела вести президентскую кампанию под электронным надзором. Это мешало бы, по ее мнению, агитации и подрывало ее позиции как кандидатки.

Судья Мишель Аги, объявляя решение по Ле Пен, подчеркнула, что дело касается серьезных 11-летних нарушений. По ее словам, такие действия нанесли ущерб европейским институциям и создали неравные условия для других политических сил.