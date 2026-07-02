"Подруга Путіна" Ле Пен досі мріє стати президенткою Франції
Ле Пен має намір брати участь у виборах президента Франції, незважаючи на те, що балотуватися їй забороняв суд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Ле Пен збирається балотуватися у президентки Франції
Неформальна лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що зацікавлена вчетверте балотуватися на президентських виборах. Але для цього їй потрібно дочекатися апеляційного рішення на свою користь.
У середу, 1 липня, вона знову сказала, що не братиме участі у передвиборчій кампанії саме з електронним браслетом.
"Коли ви є кандидатом у президенти, ви повинні бути абсолютно вільними у пересуванні, я не можу розраховувати на те, що суддя дозволить мені піти на зустріч чи на ринок", - стверджує Ле Пен.
Проросійська політикиня виразила впевненість, що продовжить боротися за свої ідеї.
Коли суд винесе рішення
Вердикт у апеляційній справі Марін Ле Пен та партії "Національні збори" буде винесено 7 липня. Тоді буде зрозуміло її політичне майбутнє та президентські амбіції.
Раніше, 3 лютого, прокуратура вимагала для Марін Ле Пен 5-річної заборони на зайняття державних посад та 4-річного тюремного ув'язнення, з яких один рік вона має відбути. Апеляційний процес відбувся раніше цього року.
У випадку, якщо суд не дозволить їй балотуватися, Ле Пен планує поступитися своїм місцем молодому офіційному лідеру "Національного об’єднання" Жордану Барделла.
У разі обрання президенткою Ле Пен обіцяє вивести Францію зі складу інтегрованого військового командування НАТО.
31 березня суд визнав лідерку ультраправих Марін Ле Пен винною у розтраті європейських коштів для фінансування своєї партії. Вона отримала покарання - 4 роки позбавлення волі, а також заборону балотуватися на державні посади.
Ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен не отримала жодної ключової посади в Національній асамблеї після виборів 2024 року.
МЗС Росії публічно підтримало партію ультраправої Марін Ле Пен "Національне об'єднання" на виборах у Франції. Сама політикиня неочікувано назвала такий жест втручанням.