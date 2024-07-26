Заступниця міністра торгівлі США про підтримку України: це більше, ніж просто правильно

Підтримка України у війні з Росією - це не просто правильне рішення, а інвестиція у демократичні цінності та безпеку.

Про це під час візиту до Києва заявила заступниця міністра торгівлі США Маріса Лаго, передає кореспондент РБК-Україна .

"США надали Україні 82 мільярди доларів допомоги з початку цієї жорстокої, невиправданої війни. Підтримувати Україну - це більше, ніж просто правильно. Це інвестиція у трансатлантичну безпеку та демократичні цінності, які ми цінуємо ", - зазначила вона.

Вона наголосила, що США продовжують мобілізувати широку коаліцію союзників та партнерів для надання Україні військової та економічної допомоги.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США є найбільш основним союзником України у війні з російськими окупантами. Американці надали українським захисникам найбільшу серед усіх партнерів кількість озброєння для захисту від ворога.

Зокрема, США постачають Україні далекобійні ракети ATACMS, реактивні системи залпового вогню HIMARS, танки Abrams та багато інших озброєнь.

Нещодавно стало відомо, що Пентагон виявив помилки у підрахунку вартості переданого Україні озброєння на 2 млрд доларів.

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