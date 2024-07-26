Замминистра торговли США о поддержке Украины: это больше, чем просто правильно

Поддержка Украины в войне с Россией - это не просто правильное решение, а инвестиция в демократические ценности и безопасность.

Об этом во время визита в Киев заявила заместитель министра торговли США Мариса Лаго, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что США продолжают мобилизовать широкую коалицию союзников и партнеров для предоставления Украине военной и экономической помощи. "США предоставили Украине 82 миллиарда долларов помощи с начала этой жестокой, неоправданной войны. Поддерживать Украину - это больше, чем просто правильно. Это инвестиция в трансатлантическую безопасность и демократические ценности, которые мы ценим", - отметила она.