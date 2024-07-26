Пентагон виявив бухгалтерські помилки у допомозі для України на 2 млрд доларів

Пентагон виявив додаткові помилки на суму 2 млрд доларів у своїх розрахунках щодо боєприпасів, ракет та іншого обладнання, відправленого в Україну, що збільшило неправильно оцінені матеріали до 8,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони США зіткнулося з труднощами в точній оцінці оборонних статей, відправлених в Україну, через нечіткі бухгалтерські визначення, як показав новий звіт Рахункової палати уряду (GAO).

У 2023 році Пентагон заявив, що співробітники використовували "відновлювальну вартість" замість "знеціненої вартості" для підрахунку мільярдів матеріалів, відправлених в Україну. Помилка на 6,2 млрд доларів створила можливість для відправки Києву ще мільярдів доларів.

Пентагон повідомив GAO, що відтоді було виявлено ще 2 млрд доларів завищень. У результаті, додаткове озброєння на 2 млрд доларів може бути відправлено в Україну для покриття обсягу допомоги, схваленого адміністрацією президента Джо Байдена.

На думку GAO, розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретного керівництва з оцінки президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу призвели до невідповідностей у даних про вартість військової допомоги.

В одному з прикладів, наведених у звіті GAO, 10 автомобілів було оцінено в 7 050 000 доларів, тоді як підтверджувальна документація показувала, що їх мали оцінити в нуль - їхню чисту балансову вартість.

GAO рекомендувала Конгресу США уточнити визначення вартості в контексті оборонних предметів у рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу.

Крім того, GAO випустила сім рекомендацій для Міністерства оборони, наполегливо закликаючи його оновити свій посібник, включивши в нього розділ оцінки для КПК, і розробити процедури оцінки для конкретних компонентів. Відомство заявило, що воно погодилося з усіма рекомендаціями і намітило дії щодо вирішення цих питань.