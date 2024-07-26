Пентагон виявив бухгалтерські помилки у допомозі для України на 2 млрд доларів
Пентагон виявив додаткові помилки на суму 2 млрд доларів у своїх розрахунках щодо боєприпасів, ракет та іншого обладнання, відправленого в Україну, що збільшило неправильно оцінені матеріали до 8,2 мільярда доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство оборони США зіткнулося з труднощами в точній оцінці оборонних статей, відправлених в Україну, через нечіткі бухгалтерські визначення, як показав новий звіт Рахункової палати уряду (GAO).
У 2023 році Пентагон заявив, що співробітники використовували "відновлювальну вартість" замість "знеціненої вартості" для підрахунку мільярдів матеріалів, відправлених в Україну. Помилка на 6,2 млрд доларів створила можливість для відправки Києву ще мільярдів доларів.
Пентагон повідомив GAO, що відтоді було виявлено ще 2 млрд доларів завищень. У результаті, додаткове озброєння на 2 млрд доларів може бути відправлено в Україну для покриття обсягу допомоги, схваленого адміністрацією президента Джо Байдена.
На думку GAO, розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретного керівництва з оцінки президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу призвели до невідповідностей у даних про вартість військової допомоги.
В одному з прикладів, наведених у звіті GAO, 10 автомобілів було оцінено в 7 050 000 доларів, тоді як підтверджувальна документація показувала, що їх мали оцінити в нуль - їхню чисту балансову вартість.
GAO рекомендувала Конгресу США уточнити визначення вартості в контексті оборонних предметів у рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу.
Крім того, GAO випустила сім рекомендацій для Міністерства оборони, наполегливо закликаючи його оновити свій посібник, включивши в нього розділ оцінки для КПК, і розробити процедури оцінки для конкретних компонентів. Відомство заявило, що воно погодилося з усіма рекомендаціями і намітило дії щодо вирішення цих питань.
Допомога Україні від США
США почали надавати Україні військову допомогу ще до повномасштабного російського вторгнення і продовжують це робити досі. Проте взимку в американській підтримці Україні виникла значна перерва через фінансову скруту.
Лише наприкінці квітня Конгрес США зміг затвердити понад 60 мільярдів доларів на покриття американських витрат, пов'язаних із допомогою Україні. З цього пакета близько 14 мільярдів доларів призначено для закупівлі сучасних систем озброєнь, оборонної продукції та послуг для України.
Більше про те, яку допомогу за час повномасштабної війни Україна отримувала від США, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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