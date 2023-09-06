Заступники міністра оборони написали заяви на звільнення, - нардеп

За словами парламентаря, заяви про відставку написали троє чиновників Міноборони:

заступник міністра оборони Володимир Гаврилов;

заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Дейнега;

заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Андрій Шевченко.

Співрозмовник РБК-Україна у владі пояснив, що у разі звільнення міністра усі його заступники звільняються автоматично, окремих заяв писати не потрібно. Така норма є у законодавстві, винятків для Міноборони немає, хоча саме формулювання виписано досить розмито, зазначив співрозмовник.

Додамо, що уряд може переназначити заступників міністрів, законодавством це не забороняється.

Що цьому передувало

Вчора, 5 вересня, Верховна рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Цього передували скандали з закупівлями для потреб армії.

Очікується, що новим міністром оборони планують призначити Рустема Умєрова. Раніше він подав до Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна.

Також зазначається, що Резнікова можуть призначити послом у Британії. Втім, цю інформацію поки не коментував ні президент, ні сам Резніков.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.