Заместители министра обороны написали заявления на увольнение, - нардеп

По словам парламентария, заявления об отставке написали трое чиновников Минобороны:

заместитель министра обороны Владимир Гаврилов;

заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега;

заместитель министра обороны по европейской интеграции Андрей Шевченко.

Собеседник РБК-Украина во власти объяснил, что в случае увольнения министра все его заместители увольняются автоматически, отдельных заявлений писать не нужно. Такая норма есть в законодательстве, исключений для Минобороны нет, хотя сама формулировка выписана довольно размыто, отметил собеседник.

Добавим, что правительство может переназначить заместителей министров, законодательством это не запрещается.

Что этому предшествовало

Вчера, 5 сентября, Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. Этому предшествовали скандалы с закупками для нужд армии.

Ожидается, что новым министром обороны планируется назначить Рустема Умерова. Ранее он подал в Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда государственного имущества.

Также отмечается, что Резников может быть назначен послом в Британии. Однако эту информацию пока не комментировал ни президент, ни сам Резников.

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