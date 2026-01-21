Заступника голови РДА у Києві затримали за схему для "ухилянтів"

Джерела повідомили РБК-Україна, що йдеться про першого заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Смика.

Згідно з даними розслідування, посадовець підробляв документи для фіктивного зарахування "клієнтів" до військових частин ЗСУ. Після цього відбувалось їхнє зняття з військового обліку за фейковими медичними діагнозами. З кожної особи зловмисник отримав від 15 до 20 тисяч доларів.

Затриманий використовував для організації схеми зв’язки в районному ТЦК та спільника, який готував фальшиві документи. СБУ задокументувала протиправну діяльність і затримала посадовця разом із поплічником.

Під час проведення обшуків у фігурантів знайшли фальшиві медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони, на яких містяться докази схеми.

Затриманим повідомили про підозру за чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (організація та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Що відомо про Смика

Олександр Смик народився 7 червня 1984 року у місті Воркута, Росія. Має вищу освіту, раніше обіймав посаду завідувача сектору контролю та моніторингу майна управління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства у виконавчому апараті Київської обласної ради.