Заступника голови КМДА відсторонили від посади

Правоохоронці не називали імен, але раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Київської міської державної адміністрації Петру Оленичу.

В САП нагадали, що в межах досудового розслідування встановлено, що на території Києва з 2019 року по лютий 2025 року діяла злочинна організація, яка складалася з колишніх та чинних службових осіб Київської міської ради (КМР) і Київської міської державної адміністрації (КМДА).

До складу злочинної організації в різні періоди часу увійшли заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, перший заступник та заступник директора комунальних підприємств, четверо інших осіб, які через особисті ділові зв’язки та можливості забезпечували досягнення цілей і завдань злочинної організації.

З метою запобігання подальшій протиправній поведінці підозрюваного стороною обвинувачення було подано клопотання про його відсторонення від займаної посади.

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 26 лютого, підтримав позицію САП і НАБУ та прийняв рішення про відсторонення згаданого посадовця від посади строком на 2 місяці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, на причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів перевіряється широке коло осіб.