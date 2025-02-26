Заместителя председателя КГГА отстранили от должности

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство САП и НАБУ об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя КГГА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Правоохранители не называли имен, но ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Петру Оленичу.
В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что на территории Киева с 2019 года по февраль 2025 года действовала преступная организация, которая состояла из бывших и действующих должностных лиц Киевского городского совета (КГС) и Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В состав преступной организации в разные периоды времени вошли заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий, четверо других лиц, которые через личные деловые связи и возможности обеспечивали достижение целей и задач преступной организации.
С целью предотвращения дальнейшего противоправного поведения подозреваемого стороной обвинения было подано ходатайство о его отстранении от занимаемой должности.
Высший антикоррупционный суд сегодня, 26 февраля, поддержал позицию САП и НАБУ и принял решение об отстранении упомянутого чиновника от должности сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, на причастность к совершению тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений проверяется широкий круг лиц.
Заметим, что еще 6 февраля НАБУ и САП сообщили о том, что они разоблачили коррупционную схему в Киевском горсовете.
По информации правоохранителей, в схеме участвовали заместитель председателя КГГА, действующие депутаты Киевского горсовета и не только. При этом организатором является бывший депутат горсовета.
Правоохранители отмечали, что злоумышленники искали перспективные земельные участки и регистрировали право собственности на сооружения, которых на территории этих участков никогда не было.
Затем члены преступной группировки подавали в горсовет заявление о предоставлении им права собственности на участки, чтобы якобы обслуживать "сооружения".
К слову, РБК-Украина писало, какую меру пресечения суд избрал Оленичу.
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