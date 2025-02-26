Заступника голови КМДА відсторонили від посади
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання САП та НАБУ про відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Правоохоронці не називали імен, але раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Київської міської державної адміністрації Петру Оленичу.
В САП нагадали, що в межах досудового розслідування встановлено, що на території Києва з 2019 року по лютий 2025 року діяла злочинна організація, яка складалася з колишніх та чинних службових осіб Київської міської ради (КМР) і Київської міської державної адміністрації (КМДА).
До складу злочинної організації в різні періоди часу увійшли заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, перший заступник та заступник директора комунальних підприємств, четверо інших осіб, які через особисті ділові зв’язки та можливості забезпечували досягнення цілей і завдань злочинної організації.
З метою запобігання подальшій протиправній поведінці підозрюваного стороною обвинувачення було подано клопотання про його відсторонення від займаної посади.
Вищий антикорупційний суд сьогодні, 26 лютого, підтримав позицію САП і НАБУ та прийняв рішення про відсторонення згаданого посадовця від посади строком на 2 місяці.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, на причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів перевіряється широке коло осіб.
Земельна корупція в Києві
Зауважимо, що ще 6 лютого НАБУ і САП повідомили про те, що вони викрили корупційну схему в Київській міськраді.
За інформацією правоохоронців, у схемі брали участь заступник голови КМДА, чинні депутати Київської міськради й не тільки. При цьому організатором є колишній депутат міськради.
Правоохоронці зазначали, що зловмисники шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на споруди, яких на території цих ділянок ніколи не було.
Потім члени злочинного угруповання подавали до міськради заяву про надання їм права власності на ділянки, щоб нібито обслуговувати "споруди".
До слова, РБК-Україна писало, який запобіжний захід суд обрав Оленичу.
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