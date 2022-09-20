Заступника голови Харківської облради відсторонили через можливий паспорт РФ

У вівторок, 20 вересня, заступника голови Харківської обласної ради Богдана Мальованого відсторонили від роботи. Причиною для цього називають можливу наявність у нього російського паспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної ради.

Рішення про відсторонення ухвалили під час пленарного засідання чергової XII сесії Харківської обласної ради.

"Проєкт рішення був підготовлений на підставі листів від СБУ та Територіального управління ДБР з вимогою відсторонити Богдана Мальованого від займаної посади та обмежити його доступ до внутрішньої інформації, що циркулює в обласній раді", - заявила голова обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

Ще вчора цей проєкт був розглянутий на засіданні профільної постійної комісії, яка рекомендувала вирішити це питання. Також сам Мальований надав заяву про відсторонення його від виконання службових обов'язків.

"Сьогодні я видала розпорядження "Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.". Надалі чекаємо результатів роботи ДБР та СБУ з цього питання", - заявила Тетяна Єгорова-Луценко.

Богдан Мальований був обраний заступником голови Харківської обласної ради 25 листопада 2021 року.