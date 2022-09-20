Заместителя главы Харьковского облсовета отстранили из-за возможного паспорта РФ

Во вторник, 20 сентября, заместителя главы Харьковского областного совета Богдана Малеваного отстранили от работы. Причиной этого называют возможное наличие у него российского паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковского областного совета.

Решение об отстранении было принято во время пленарного заседания очередной XII сессии Харьковского областного совета.

"Проект решения был подготовлен на основании писем от СБУ и Территориального управления ГБР с требованием отстранить Богдана Малеваного от занимаемой должности и ограничить его доступ к внутренней информации, циркулирующей в областном совете", - заявила глава областного совета Татьяна Егорова-Луценко.

Еще вчера этот проект был рассмотрен на заседании постоянной профильной комиссии, которая рекомендовала решить этот вопрос. Также сам Малеваный подал заявление об отстранении его от исполнения служебных обязанностей.

"Сегодня я издала распоряжение "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.". В дальнейшем ждем результатов работы ГБР и СБУ по этому вопросу", - заявила Татьяна Егорова-Луценко.

Богдан Малеваный был избран заместителем председателя Харьковского областного совета 25 ноября 2021 года.