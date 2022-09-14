Фото: В Украине подготовили законопроект о наказании за получение паспорта РФ (facebook com)

В Украине подготовили законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за получение паспорта РФ в оккупации и призывы к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"При участии специалистов ГПУ, СБУ, Минреинтеграции, правозащитников, народных депутатов подготовлен законопроект, который вводит уголовную ответственность", - говорится в сообщении. Основаниями для этого могут стать: приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены;

пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому;

ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта государства-агрессора. В Минреинтеграции объясняют, что получение паспорта РФ в оккупации является оправданным только в случаях, когда без него невозможно вернуться на подконтрольную территорию Украины. "Враждебная паспортизация, давление с целью навязывания паспорта Российской Федерации - абсолютно неправомерные и противозаконные", - добавили в Минреинтеграции.