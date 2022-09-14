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В Украине подготовили законопроект о наказании за получение паспорта РФ

Новина українською →
Украина, Среда 14 сентября 2022 17:22
В Украине подготовили законопроект о наказании за получение паспорта РФ Фото: В Украине подготовили законопроект о наказании за получение паспорта РФ (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине подготовили законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за получение паспорта РФ в оккупации и призывы к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"При участии специалистов ГПУ, СБУ, Минреинтеграции, правозащитников, народных депутатов подготовлен законопроект, который вводит уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Основаниями для этого могут стать:

  • приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены;
  • пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому;
  • ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта государства-агрессора.

В Минреинтеграции объясняют, что получение паспорта РФ в оккупации является оправданным только в случаях, когда без него невозможно вернуться на подконтрольную территорию Украины.

В Украине подготовили законопроект о наказании за получение паспорта РФ

"Враждебная паспортизация, давление с целью навязывания паспорта Российской Федерации - абсолютно неправомерные и противозаконные", - добавили в Минреинтеграции.

Напомним, что ранее такую инициативу обсуждали в правительстве. Исключением может быть только в тех ситуациях, когда этот документ был действительно выдан принудительно.

Также, женщина, которая первой получила паспорт РФ в Харьковской области, стала подозреваемой.

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