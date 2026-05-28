UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Заступник Терехова потрапив у трагічну ДТП з мотоциклістом

22:20 28.05.2026 Чт
2 хв
Чиновник сам повідомив про аварію, слідство встановлює всі обставини
aimg Валерія Абабіна
Фото: У Харкові заступник мера на авто збив мотоцикліста (@prokuratura_kharkiv)

У Харкові внаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла загинув 43-річний мотоцикліст. За кермом авто перебував заступник міського голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єктив та Харківську обласну прокуратуру

Читайте також: У Харкові біля метро автомобіль протаранив дівчину та юнака, який загинув: подробиці ДТП

Як зазначили у прокуратурі, аварія сталася 28 травня близько 16:00 у Харкові, на перехресті вулиці Клочківської та провулку Кравцова.

Водій Ford F150 повертав ліворуч і не пропустив мотоцикл Kawasaki Ninja ZX-6R, який їхав зустрічною смугою.

Авто і мотоцикл зіткнулися.

43-річний мотоцикліст дістав тяжкі травми і помер у кареті швидкої. Водій авто, за попередніми даними, був тверезий.

За даними харківського медіа "Об'єктив", за кермом авто перебував заступник Харківського міського голови. Ідеться про заступника мера Івана Кузнєцова - видання посилається на його допис в Instagram, проте наразі профіль закритий.

"На жаль, я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким", - написав Кузнєцов.

За його словами, він почав рух після того, як інші автомобілі зупинилися й надали йому можливість проїхати: "Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення".

Розслідування веде ГУНП в Харківській області - справу відкрили за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 ККУ).

Зараз слідчі вилучають та аналізують записи з камер відеоспостереження. Чи оголошувати водієві авто підозру, вирішать пізніше - після всіх необхідних слідчих дій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ввечері 20 травня у Харкові біля метро "Армійська" автомобіль збив двох пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок ДТП загинув 18-річний юнак, дівчину доправили до лікарні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТПХарків