Заступник Терехова потрапив у трагічну ДТП з мотоциклістом

Як зазначили у прокуратурі, аварія сталася 28 травня близько 16:00 у Харкові, на перехресті вулиці Клочківської та провулку Кравцова.

Водій Ford F150 повертав ліворуч і не пропустив мотоцикл Kawasaki Ninja ZX-6R, який їхав зустрічною смугою.

Авто і мотоцикл зіткнулися.

43-річний мотоцикліст дістав тяжкі травми і помер у кареті швидкої. Водій авто, за попередніми даними, був тверезий.

За даними харківського медіа "Об'єктив", за кермом авто перебував заступник Харківського міського голови. Ідеться про заступника мера Івана Кузнєцова - видання посилається на його допис в Instagram, проте наразі профіль закритий.

"На жаль, я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким", - написав Кузнєцов.

За його словами, він почав рух після того, як інші автомобілі зупинилися й надали йому можливість проїхати: "Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення".

Розслідування веде ГУНП в Харківській області - справу відкрили за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 ККУ).

Зараз слідчі вилучають та аналізують записи з камер відеоспостереження. Чи оголошувати водієві авто підозру, вирішать пізніше - після всіх необхідних слідчих дій.