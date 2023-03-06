Заступник Резнікова обговорив допомогу Україні з лідерами правлячої партії Німеччини

Заступник голови Міноборони Андрій Шевченко провів переговори з головою фракції СДПН у Бундестазі Рольфом Мютценіхом та співголовою цієї партії Ларсом Клінгбайлем. Сторони обговорили допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України в Telegram.
Як зазначають у відомстві, німецьким депутатам розповіли про ситуацію на фронтах, а також про важливість підтримки позитивної динаміки постачання Україні необхідного озброєння та іншої допомоги.
Шевченко подякував уряду та народу Німеччини за підтримку України у боротьбі проти росіян та за ухвалені Бундестагом рішення, які дозволяють посилити українське військо.
"Німецькі парламентарі висловили готовність продовжувати підтримувати Україну та засвідчили свою солідарність з українським народом", - додають у Міноборони.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні сьогодні, 6 березня, з робочим візитом перебувають лідери німецької правлячої партії Рольф Мютценіх та Ларс Клінгбайль.
Також ми писали, що, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, його країна хоче нарощувати виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, щоби краще підтримувати Україну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.