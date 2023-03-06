Заместитель Резникова обсудил помощь Украине с лидерами правящей партии Германии

Заместитель главы Минобороны Андрей Шевченко провел переговоры с главой фракции СДПГ в Бундестаге Рольфом Мютценихом и сопредседателем этой партии Ларсом Клингбайлем. Стороны обсудили помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram .

Как отмечают в ведомстве, немецким депутатам рассказали о ситуации на фронтах, а также о важности поддержания позитивной динамики поставок Украине необходимого вооружения и другой помощи.

Шевченко поблагодарил правительство и народ Германии за поддержку Украины в борьбе против россиян и за принятые Бундестагом решения, которые позволяют усилить украинское войско.

"Немецкие парламентарии выразили готовность продолжать поддерживать Украину и засвидетельствовали свою солидарность с украинским народом", - добавляют в Минобороны.