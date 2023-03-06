RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заместитель Резникова обсудил помощь Украине с лидерами правящей партии Германии

Фото: замглавы Минобороны Андрей Шевченко и лидеры партии СДПГ Рольф Мютцених и Ларс Клингбайль (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Иван Носальский

Заместитель главы Минобороны Андрей Шевченко провел переговоры с главой фракции СДПГ в Бундестаге Рольфом Мютценихом и сопредседателем этой партии Ларсом Клингбайлем. Стороны обсудили помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, немецким депутатам рассказали о ситуации на фронтах, а также о важности поддержания позитивной динамики поставок Украине необходимого вооружения и другой помощи.

Шевченко поблагодарил правительство и народ Германии за поддержку Украины в борьбе против россиян и за принятые Бундестагом решения, которые позволяют усилить украинское войско.

"Немецкие парламентарии выразили готовность продолжать поддерживать Украину и засвидетельствовали свою солидарность с украинским народом", - добавляют в Минобороны.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине сегодня, 6 марта, с рабочим визитом находятся лидеры немецкой правящей партии Рольф Мютцених и Ларс Клингбайль.

Также мы писали, что, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, его страна хочет наращивать производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддерживать Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныБундестагПомощь УкраинеВойна России против Украины