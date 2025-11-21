Заступник прокурора САП звільнився на тлі звинувачень у "зливах" Міндічу

Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрій Синюк, якого підозрюють у "зливах" інформації щодо розслідування спецоперації "Мідас", звільнився з посади за власним бажанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення САП.
"У відповідь на запити щодо звільнення заступника прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомляємо, що з 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП за власним бажанням", - зазначили у САП.
Також повідомляється, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України.
Разом з тим, у НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом. Також триває службове розслідування, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". За даними слідства, посадовці причетні до системного відмивання коштів та незаконного збагачення. Керівником схеми, за версією детективів, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер Володимира Зеленського.
Раніше РБК-Україна повідомляло, хто саме фігурує в гучній спецоперації "Мідас". Повний перелік осіб можна переглянути у відповідному матеріалі.
Після оприлюднення деталей корупційної мережі уряд оголосив про старт комплексної перевірки найбільших державних підприємств, зокрема "Нафтогазу", "Укроборонпрому", "Укрзалізниці", "Укргідроенерго" та ключових державних банків.