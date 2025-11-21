Заступник прокурора САП звільнився на тлі звинувачень у "зливах" Міндічу

"У відповідь на запити щодо звільнення заступника прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомляємо, що з 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП за власним бажанням", - зазначили у САП.

Також повідомляється, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України.

Разом з тим, у НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом. Також триває службове розслідування, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури