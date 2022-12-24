Заступник мера Маріуполя: я особисто чув, як меру Бойченко наказали виїхати з міста

На початку війни у Маріуполь зайшли ворожі ДРГ, мер Вадим Бойченко отримав наказ від військової адміністрації виїхати з міста на ніч, але більше він не зміг повернутися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника мера Маріуполя Михайла Когута.
"Була особиста небезпека для міського голови. Я особисто чув, як Вадим Бойченко отримав наказ від начальника обласної військової адміністрації Павла Кириленка виїхати. 25 лютого ввечері він поїхав, 26 лютого повернувся, ми з ним зустрічались. Потім ввечері 26 лютого він знову поїхав і мав би повернутись 27-го, але він не зміг повернутись. Потрапив під обстріли. І його не пустили в місто. Мер зателефонував, пояснив ситуацію, і ми вирішили, що я як перший заступник буду організовувати роботу всередині міста, а Вадим Сергійович - ззовні", - заявив Михайло Когут.
За його словами, з введенням воєнного стану задачі мера звужені були до зв’язку з центральною і обласною владою та військовими.
"Кожного ранку ми збирались - всі комунальні служби, волонтери, військові - і координували роботу: що потрібно, кому, в якому районі, які задачі. Треба було вирішувати, куди везти поранених, куди евакуювати тих, хто залишився без житла. Соціальні служби готували набори їжі для таких людей, бо в них не було вже ніяких запасів. Де ставити бочки з водою для людей, в які місця. На Лівобережжя ми дуже швидко перестали їздити. Військові нас не пускали туди. І ми просто видавали їм пальне, а вони вже самі довозили до лікарні, до великих сховищ, щоб там могли продовжувати роботу", - додав заступник мера.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі суттєво збільшилася кількість могил на території головного цвинтаря міста, що сильно постраждав від обстрілів та бомбардувань окупантів. Це видно на супутникових знімках.
За даними міськради, під час облоги Маріуполя російські військові знищили понад 11 тисяч приватних будинків.
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