Супутникові знімки показали значне розширення місць поховань у Маріуполі (фото)
У тимчасово захопленому військами РФ Маріуполі значно побільшало могил біля головного цвинтаря міста, сильно постраждалого від обстрілів і бомбардувань окупантів. Це видно на супутникових знімках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Так, знімки Maxar демонструють Старокримський цвинтар у Маріуполі 29 березня, а потім 30 листопада. Місто знаходиться під російською окупацією з травня, а до цього зазнавало постійних бомбардувань та артобстрілів з боку загарбників.
Супутникові знімки маріупольського Старокримського цвинтаря 29 березня та 30 листопада (фото: Maxar Technologies)
Інші знімки з усього міста показують, що десятки висотних житлових будинків, які були зруйновані або сильно пошкоджені під час ворожої облоги Маріуполя, зараз зносять.
Супутникові знімки Маріуполя (фото: Maxar Technologies)
Поруч із кількома торговими центрами було помічено великі запаси будівельних матеріалів. Проте тисячі будинків, квартир, будівель та об'єктів інфраструктури у Маріуполі залишаються в аварійному стані.
Також було помічено, що у північній частині міста було збудовано новий російський військовий комплекс.
У захопленому Маріуполі росіяни збудували військовий комплекс (фото: Maxar Technologies)
Навколо Маріупольського драмтеатру, який був місцем авіаудару російської авіації, в результаті чого загинули мирні жителі, що укривалися всередині будівлі, зараз поставили великий захисний екран.
Будівля драмтеатру в Маріуполі, що зазнала бомбардування (фото: Maxar Technologies)
Раніше повідомлялося, що у селищі Старий Крим під Маріуполем місце масового поховання мешканців міста продовжує розширюватись. Там виник ще один новий сектор.
Нагадаємо, за даними міськради, під час облоги Маріуполя російські військові знищили понад 11 тисяч приватних будинків.
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