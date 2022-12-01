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Стало відомо, скільки приватних будинків у Маріуполі повністю зруйнувала РФ

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Маріуполь, Четвер 01 грудня 2022 22:31
Стало відомо, скільки приватних будинків у Маріуполі повністю зруйнувала РФ Фото: Стало відомо, скільки приватних будинків у Маріуполі повністю зруйнувала РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Під час облоги Маріуполя, російські військові знищили понад 11 тисяч приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"Тепер окупанти розповідають про "відновлення життя". Але люди кажуть інше - вони виживають. Мешканці пишуть запити та скарги, так звані комісії видають акти. Але після цього повна тиша. Ніхто не допомагає у відновленні житла. Люди самостійно чимось забивають вікна, але у багатьох пробитий дах і відремонтувати його самотужки неможливо", - йдеться у повідомленні.

Міська рада повідомляє, що росіяни знищили понад 11 тисяч приватних будинків.
Понад 38 тисяч мають різні ушкодження.

Окупаційна "влада" не видає місцевим мешканцям вугілля, а опалення у місті немає.

Нагадаємо, що уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські загарбники почали видаляти на картах "Яндекс" будинки, які вони зносять в окупованому Маріуполі.

У селищі Старий Крим під Маріуполем місце масового поховання мешканців міста продовжує розширюватись. Там виник ще один новий сектор.

Також у Маріуполі російські загарбники складають списки нерухомого майна, мешканці якого залишили місто через окупацію та руйнування.

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