Стало відомо, скільки приватних будинків у Маріуполі повністю зруйнувала РФ

Під час облоги Маріуполя, російські військові знищили понад 11 тисяч приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"Тепер окупанти розповідають про "відновлення життя". Але люди кажуть інше - вони виживають. Мешканці пишуть запити та скарги, так звані комісії видають акти. Але після цього повна тиша. Ніхто не допомагає у відновленні житла. Люди самостійно чимось забивають вікна, але у багатьох пробитий дах і відремонтувати його самотужки неможливо", - йдеться у повідомленні.

Міська рада повідомляє, що росіяни знищили понад 11 тисяч приватних будинків.

Понад 38 тисяч мають різні ушкодження.

Окупаційна "влада" не видає місцевим мешканцям вугілля, а опалення у місті немає.