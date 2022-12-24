Заместитель мэра Мариуполя: я лично слышал, как мэру Бойченко приказали уехать из города

В начале войны в Мариуполь вошли вражеские ДРГ, мэр Вадим Бойченко получил приказ от военной администрации уехать из города на ночь, но больше он не смог вернуться.

"Была личная опасность для городского головы. Я лично слышал, как Вадим Бойченко получил приказ от начальника областной военной администрации Павла Кириленко уехать. 25 февраля вечером он уехал, 26 февраля вернулся, мы с ним встречались. Потом вечером 26 февраля он снова уехал и имел бы вернуться 27-го, но он не смог вернуться. Попал под обстрелы. И его не пустили в город. Мэр позвонил по телефону, объяснил ситуацию, и мы решили, что я как первый заместитель буду организовывать работу внутри города, а Вадим Сергеевич - извне", - заявил Михаил Когут.

По его словам, с введением военного положения задачи мэра сужены были в связи с центральными и областными властями и военными.

"Каждое утро мы собирались - все коммунальные службы, волонтеры, военные - и координировали работу: что нужно, кому, в каком районе, какие задачи. Надо было решать, куда везти раненых, куда эвакуировать оставшихся без жилья. Социальные службы готовили наборы пищи для таких людей, потому что у них не было уже никаких запасов, где ставить бочки с водой для людей, в какие места... На Левобережье мы очень быстро перестали ездить. уже сами довозили в больницу, в большие хранилища, чтобы там могли продолжать работу", - добавил заместитель мэра.