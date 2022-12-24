Заступник мера Маріуполя: я особисто чув, як меру Бойченко наказали виїхати з міста

На початку війни у Маріуполь зайшли ворожі ДРГ, мер Вадим Бойченко отримав наказ від військової адміністрації виїхати з міста на ніч, але більше він не зміг повернутися.

"Була особиста небезпека для міського голови. Я особисто чув, як Вадим Бойченко отримав наказ від начальника обласної військової адміністрації Павла Кириленка виїхати. 25 лютого ввечері він поїхав, 26 лютого повернувся, ми з ним зустрічались. Потім ввечері 26 лютого він знову поїхав і мав би повернутись 27-го, але він не зміг повернутись. Потрапив під обстріли. І його не пустили в місто. Мер зателефонував, пояснив ситуацію, і ми вирішили, що я як перший заступник буду організовувати роботу всередині міста, а Вадим Сергійович - ззовні", - заявив Михайло Когут.

За його словами, з введенням воєнного стану задачі мера звужені були до зв’язку з центральною і обласною владою та військовими.

"Кожного ранку ми збирались - всі комунальні служби, волонтери, військові - і координували роботу: що потрібно, кому, в якому районі, які задачі. Треба було вирішувати, куди везти поранених, куди евакуювати тих, хто залишився без житла. Соціальні служби готували набори їжі для таких людей, бо в них не було вже ніяких запасів. Де ставити бочки з водою для людей, в які місця. На Лівобережжя ми дуже швидко перестали їздити. Військові нас не пускали туди. І ми просто видавали їм пальне, а вони вже самі довозили до лікарні, до великих сховищ, щоб там могли продовжувати роботу", - додав заступник мера.