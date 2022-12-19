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Заступник голови фракції "Слуга народу" в Раді написала заяву про вихід з партії

Фото: Галина Янченко, нардеп (facebook.com/halyna.yanchenko)
Автор: Іван Носальський

Нардеп, заступник керівника фракції "Слуга народу" у Верховній раді Галина Янченко вирішила написати заяву про вихід з партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Написала заяву про вихід із партії "Слуга народу", - написала Янченко.

За її словами, причиною цього є невдоволення діями однієї з колег по партії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада підтримала призначення нардепа від фракції "Слуга народу" Максима Дирдіна на посаду представника парламенту у Конституційному суді.

Також ми писали, що парламент призначив народного депутата від "СН" Ольгу Совгірю на посаду судді Конституційного суду.

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Галина ЯнченкоВерховна радаСлуга народа