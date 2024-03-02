UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заступник генсека НАТО про ядерні погрози Путіна: Це залякування

Фото: Заступник генсека НАТО про ядерні погрози Путіна: Це залякування (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане назвав заяву президента РФ Путіна щодо готовності застосування ядерної зброї у разі відправки військ НАТО в Україну черговим "психологічним залякуванням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El País.

Він зазначив, що такі погрози весь світ спостерігає понад два роки, відколи розпочалася повномасштабна війна в Україні. На його думку, залякування Путіна є "безвідповідальними" та безпосередньої загрози наразі немає. 

Ядерне залякування Путіна

У четвер, 29 лютого російський лідер Володимир Путін висловив "повну готовність" ядерних сил у разі залучення військ країн НАТО до війни в Україні. "Все, що вигадує Захід, загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а отже, знищенням цивілізації", - заявив він.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що до агресивної риторики Путіна слід ставитись серйозно, тому закликав Євросоюз бути готовим до різних сценаріїв. За його словами, така "гонка озброєнь" зі сторони Росії зобов'язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз.

Китай же закликає країни з ядерною зброєю працювати виважено та підтримувати глобальний стратегічний баланс, адже в ядерній війні переможців не буде. Речниця МЗС Китаю Мао Нін закликала сторони будувати збалансовану, ефективну і стійку архітектуру європейської безпеки через діалог.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВійна в Україні