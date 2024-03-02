Заступник генсека НАТО про ядерні погрози Путіна: Це залякування

Він зазначив, що такі погрози весь світ спостерігає понад два роки, відколи розпочалася повномасштабна війна в Україні. На його думку, залякування Путіна є "безвідповідальними" та безпосередньої загрози наразі немає.

Ядерне залякування Путіна

У четвер, 29 лютого російський лідер Володимир Путін висловив "повну готовність" ядерних сил у разі залучення військ країн НАТО до війни в Україні. "Все, що вигадує Захід, загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а отже, знищенням цивілізації", - заявив він.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що до агресивної риторики Путіна слід ставитись серйозно, тому закликав Євросоюз бути готовим до різних сценаріїв. За його словами, така "гонка озброєнь" зі сторони Росії зобов'язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз.

Китай же закликає країни з ядерною зброєю працювати виважено та підтримувати глобальний стратегічний баланс, адже в ядерній війні переможців не буде. Речниця МЗС Китаю Мао Нін закликала сторони будувати збалансовану, ефективну і стійку архітектуру європейської безпеки через діалог.