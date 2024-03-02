Заместитель генсека НАТО о ядерных угрозах Путина: Это запугивание

Он отметил, что такие угрозы весь мир наблюдает более двух лет, как началась полномасштабная война в Украине. По его мнению, запугивание Путина "безответственно" и непосредственной угрозы пока нет.

Ядерное устрашение Путина

В четверг, 29 февраля, российский лидер Владимир Путин выразил "полную готовность" ядерных сил в случае привлечения войск стран НАТО к войне в Украине. "Все, что придумывает Запад, чревато конфликтом с использованием ядерного оружия, а следовательно, уничтожением цивилизации", - заявил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что к агрессивной риторике Путина следует относиться серьезно , поэтому призвал Евросоюз быть готовым к разным сценариям. По его словам, такая "гонка вооружений" со стороны России обязывает Запад просыпаться и готовиться с военной точки зрения к потенциальным угрозам.

Китай призывает страны с ядерным оружием работать взвешенно и поддерживать глобальный стратегический баланс, ведь в ядерной войне победителей не будет. Представитель МИД Китая Мао Нин призвала стороны строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности через диалог.