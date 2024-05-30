Заступник Фіцо заявив, що одужання прем'єра буде "надзвичайно довгим"

Відновлення та одужання прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який внаслідок замаху 15 травня отримав вогнепальні поранення в область живота, буде "надзвичайно довгим".

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, глава Міноборони Словаччини Роберт Калиняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вarrons .

Словацький чиновник у розмові з журналістами зазначив, що Фіцо отримав дуже серйозні травми. Проте процес лікування політика "на правильному шляху".

"Одужання прем'єр-міністра нарешті на правильному шляху. Це відновлення буде надзвичайно довгим, оскільки його травми дуже серйозні", - сказав Калиняк AFP.

Заступник Фіцо у розмові з представниками ЗМІ також розповів, що госпіталізований глава уряду вже приймає їжу.

Також Калиняк, який був присутній під час стрілянини у Фіцо, додав, що якби кулі влучили у прем'єра в інший бік на кілька "міліметрів", то вогнепальні поранення могли бути фатальними.

Фіцо вже переніс дві операції, які тривали кілька годин, у лікарні в центральному місті Банська Бистриця. У середу в медзакладі розповіли, що його стан визначається як "задовільний".

Замах на словацького прем'єра Фіцо

Раніше повідомлялося, що 15 травня після засідання уряду Словаччини у місті Гандлова на Роберта Фіцо напав письменник Юрай Цинтула і п'ять разів вистрілив у чиновника. Прем'єра терміново доставили в лікарню з пораненнями та прооперували.

Місцева поліція вже висунула Цинтулі обвинувачення в умисному вбивстві з помсти - чоловіку загрожує покарання на строк від 25 років до довічного ув'язнення.

Пізніше міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що Фіцо переніс чергову операцію, але його стан є дуже важким.

Докладніше про замах на словацького прем'єра, і які можуть бути мотиви у нападника - читайте у матеріалі РБК-Україна.