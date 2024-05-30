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Заместитель Фицо заявил, что выздоровление премьера будет "чрезвычайно долгим"

Четверг 30 мая 2024 06:04
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Заместитель Фицо заявил, что выздоровление премьера будет "чрезвычайно долгим" Фото: премьер Словакии Роберт Фицо (Getty Imagеs)
Автор: Владимир Костырин

Восстановление и выздоровление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который в результате покушения 15 мая получил огнестрельные ранения в область живота, будет "чрезвычайно долгим".

Об этом заявил вице-премьер-министр, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вarrons.

Словацкий чиновник в разговоре с журналистами отметил, что Фицо получил серьезные травмы. Однако процесс лечения политика "на правильном пути".

"Выздоровление премьер-министра наконец-то на правильном пути. Это восстановление будет чрезвычайно долгим, поскольку его травмы очень серьезные", - сказал Калиняк AFP.

Заместитель Фицо в разговоре с представителями СМИ также рассказал, что госпитализированный глава правительства уже принимает пищу.

Также Калиняк, присутствовавший во время стрельбы в Фицо, добавил, что если пули попали в премьера в другую сторону на несколько "миллиметров", то огнестрельные ранения могли быть роковыми.

Фицо уже перенес две операции, продолжавшиеся несколько часов, в больнице в центральном городе Банская Быстрица. В среду в медучреждении рассказали, что его состояние определяется как "удовлетворительное".

Покушение на словацкого премьера Фицо

Ранее сообщалось, что 15 мая после заседания правительства Словакии в городе Гандлова на Роберта Фицо напал писатель Юрай Цинтула и пять раз выстрелил в чиновника. Премьера срочно доставили в больницу с ранениями и прооперировали.

Местная полиция уже выдвинула Цинтуле обвинение в умышленном убийстве из мести - мужчине грозит наказание со сроком от 25 лет до пожизненного заключения.

Позже министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Фицо перенес очередную операцию, но его состояние очень тяжелое.

Подробнее о покушении на словацкого премьера, и какие могут быть мотивы у нападающего - читайте в материале РБК-Украина.

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