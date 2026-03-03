ua en ru
Політика
Заступник Буданова став послом України в країні Європи

Вівторок 03 березня 2026 16:19
Заступник Буданова став послом України в країні Європи Фото: керівник Офісу Президента Кирило Буданов (Getty Images)
Автор: Олена Чупровська

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України в Італії. Ним став заступник голови ОП Кирила Буданова Ігор Брусило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Читайте також: Буданов заявив про "конкретні результати" переговорів у Парижі

На сайті Зеленського 3 березня з'явилися два Укази - Ігор Брусило звільнений з посади заступника керівника Офісу президента і призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці.

Хто такий Ігор Брусило

Заступник Буданова став послом України в країні ЄвропиФото: Ігор Брусило, новий посол України в Італії (Офіс президента України)

Ігор Брусило - дипломат і держслужбовець, який спеціалізується на зовнішній політиці та міжнародних відносинах.

Свою кар'єру він будував в системі МЗС та президентських структурах.

Фото: Зеленський призначив Брусила послом України в Італії (скриншот з сайту президента)

Ключові етапи кар'єри:

  • 2007-2011 - дипломатична служба в Посольстві України в Італії
  • 2012-2021 - Офіс президента: пройшов шлях від консультанта до керівника Служби державного протоколу та церемоніалу
  • з 17 березня 2021 - заступник керівника Офісу президента

Примітно, що Брусило вже мав досвід роботи саме в Італії - у 2007-2011 роках він служив там дипломатом.

Команда Буданова в офісі ОП змінюється

Офіс президента з січня 2026 року очолює Кирило Буданов - колишній начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Після його призначення говорилось, що швидких кадрових рішень не очікується, адже команда ОП формуватиметься поступово.

Брусило, як заступник керівника ОП, відповідав за зовнішньополітичний напрямок - узгодження позицій між дипломатами, президентом та міжнародними партнерами.

