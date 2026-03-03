Заступник Буданова став послом України в країні Європи

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України в Італії. Ним став заступник голови ОП Кирила Буданова Ігор Брусило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

На сайті Зеленського 3 березня з'явилися два Укази - Ігор Брусило звільнений з посади заступника керівника Офісу президента і призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці.

Хто такий Ігор Брусило

Фото: Ігор Брусило, новий посол України в Італії (Офіс президента України)

Ігор Брусило - дипломат і держслужбовець, який спеціалізується на зовнішній політиці та міжнародних відносинах.

Свою кар'єру він будував в системі МЗС та президентських структурах.

Фото: Зеленський призначив Брусила послом України в Італії (скриншот з сайту президента)

Ключові етапи кар'єри:

2007-2011 - дипломатична служба в Посольстві України в Італії

- дипломатична служба в Посольстві України в Італії 2012-2021 - Офіс президента: пройшов шлях від консультанта до керівника Служби державного протоколу та церемоніалу

- Офіс президента: пройшов шлях від консультанта до керівника Служби державного протоколу та церемоніалу з 17 березня 2021 - заступник керівника Офісу президента

Примітно, що Брусило вже мав досвід роботи саме в Італії - у 2007-2011 роках він служив там дипломатом.

Команда Буданова в офісі ОП змінюється

Офіс президента з січня 2026 року очолює Кирило Буданов - колишній начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.