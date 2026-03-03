Заместитель Буданова стал послом Украины в стране Европы
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Италии.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента, им стал заместитель главы ОП Кирилла Буданова Игорь Брусило. Рассказываем, что о нем известно.
На сайте Зеленского 3 марта появились два Указа - Игорь Брусило уволен с должности заместителя руководителя Офиса президента и назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике.
Кто такой Игорь Брусило
Фото: Игорь Брусило, новый посол Украины в Италии (Офис президента Украины)
Игорь Брусило - дипломат и госслужащий, который специализируется на внешней политике и международных отношениях.
Свою карьеру он строил в системе МИД и президентских структурах.
Фото: Зеленский назначил Брусило послом Украины в Италии (скриншот с сайта президента)
Ключевые этапы карьеры:
- 2007-2011 - дипломатическая служба в Посольстве Украины в Италии
- 2012-2021 - Офис президента: прошел путь от консультанта до руководителя Службы государственного протокола и церемониала
- с 17 марта 2021 - заместитель руководителя Офиса президента
Примечательно, что Брусило уже имел опыт работы именно в Италии - в 2007-2011 годах он служил там дипломатом.
Команда Буданова в офисе ОП меняется
Офис президента с января 2026 года возглавляет Кирилл Буданов - бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
После его назначения говорилось, что быстрых кадровых решений не ожидается, ведь команда ОП будет формироваться постепенно.
Брусило, как заместитель руководителя ОП, отвечал за внешнеполитическое направление - согласование позиций между дипломатами, президентом и международными партнерами.