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Застрявшие на границе хасиды отпразднуют Рош ха-Шана в Беларуси

Автор: РБК-Украина

Хасиды-паломники, которых не пропустили в Украину, отпразднуют Рош ха-Шана в белорусских городах Пинск и Гомель. На данный момент на границе остаются не более 150 человек.

Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.

Сообщается, что хасиды начали возвращаться в Беларусь, поскольку празднование иудейского нового года начнется через несколько часов. Вечером пятницы и два последующих дня хасидам запрещено что-либо делать, в том числе и передвигаться.

Также сообщается, что сегодня к ним приезжали дипломаты из посольства Израиля в Беларуси, а также посол Алон Шогам. МЧС и Красный Крест уже сворачивают теплые палатки и лагерь.

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Часть паломников планирует ехать в Гомель, часть - в Пинск. Издание пишет, что в Гомеле паломники уже заселяются в гостиницы. Кроме того, некоторым удалось купить билеты на самолет в Израиль.

Напомним, ранее украинские пограничники сообщили, что число паломников на границе существенно снизилось.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина была вынуждена ограничить посещение Умани иностранными паломниками.

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