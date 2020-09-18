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На границе Украины сократилось число хасидов, - Госпогранслужба

Киев, Пятница 18 сентября 2020 12:53
На границе Украины сократилось число хасидов, - Госпогранслужба
Фото: хасиды на границе (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 18 сентября на границе Украины с Беларусью сократилось число хасидов-паломников, которые хотят попасть в страну. На данный момент их там около 600 человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" может находиться еще около 600 человек. По данным украинской стороны, паломники постепенно возвращаются в Беларусь.

Пограничная служба подчеркивает, что постоянно разъясняла хасидам запрет на въезд в Украину, который действует до 28 сентября.

Отметим, паломники пытались попасть в Украину, чтобы посетить могилу цадика Нахмана в Умани во время празднования Рош ха-Шана. Еврейский новый год в 2020 начнут отмечать с вечера 18 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что группу хасидов задержали в Закарпатской области при попытке прорваться в Украину.

РБК-Украина писало, как в этом году проходит празднование Рош ха-Шана в Умани. В частности, в районе паломничества запрещена работа заведений общепита с организацией досуга, дискотек и ночных клубов, точек стихийной торговли.

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