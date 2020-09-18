Застряглі на кордоні хасиди відсвяткують Рош ха-Шана в Білорусі

Хасиди-паломники, яких не пропустили до України, відсвяткують Рош ха-Шана в білоруських містах Пінськ і Гомель. На даний момент на кордоні залишаються не більше 150 осіб.

Про це повідомляє білоруський портал TUT.BY.

Повідомляється, що хасиди почали повертатися до Білорусі, оскільки святкування іудейського нового року почнеться через кілька годин. Ввечері п'ятниці та два наступних дні хасидам заборонено будь-що робити, в тому числі й пересуватися.

Також повідомляється, що сьогодні до них приїжджали дипломати з посольства Ізраїлю в Білорусі, а також посол Алон Шогам. МНС та Червоний Хрест вже згортають теплі намети і табір.

Частина паломників планує їхати до Гомеля, частина - до Пінська. Видання пише, що в Гомелі паломники вже заселяються в готелі. Крім того, деяким вдалося купити квитки на літак до Ізраїля.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники повідомили, що число паломників на кордоні істотно знизилося.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна була змушена обмежити відвідування Умані іноземними прочанами.