UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Из застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given извлекли "черный ящик"

Автор: РБК-Украина

Комиссия по расследованию инцидента в Суэцком канале извлекла из контейнеровоза Ever Given "черный ящик". Теперь комиссия будет изучать записи всех переговоров экипажа до того, как судно село на мель, а также во время инцидента.

Об этом сообщает издание Ad-Dustour.

"Мы запросили также записи о прошлых авариях судна и отчет о его техническом состоянии", - заявил глава комиссии Сейид Шейш.

Он уточнил, что при согласии экипажа судна сотрудничать расследование будет завершено за 3-4 дня. В частности, комиссия намерена изучить, следовал ли капитан судна инструкциям до того, как корабль сел на мель.

"Если судно откажется сотрудничать со следствием, то дело будет переквалифицировано в административное правонарушение, и судно вместе со всем грузом будет задержано до вердикта суда", - заявил глава комиссии.

Напомним, судно Ever Given длиной 400 метров застряло по диагонали на южном участке Суэцкого канала 23 марта, остановив движение судов.

При этом судно Ever Given сняли с мели 29 марта, возобновив движение по каналу.

Египет ежедневно терял около 14 млн долларов сборов за прохождение Суэцкого канала.

Из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несла убытки в размере 400 млн долларов каждый час.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Суэцкий каналЕгипет
Читайте также
Египет оценил убытки от блокировки Суэцкого канала в миллиард долларов
Владелец судна заявил о проверке после аварии в Суэцком канале
Прогноз погоды