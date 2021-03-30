Владелец судна заявил о проверке после аварии в Суэцком канале

Владелец контейнеровоза Ever Given заявил, что расследуют и выяснит, по какой причине их судно село на мель и заблокировало Суэцкий канал. Водную артерию разблокировали 29 марта .

"Со времени инцидента все сотрудники компании испытывали беспокойство. Сейчас наступило некоторое облегчение. Мы займемся выяснением причин происшедшего", - сказал представитель компании агентству.

Напомним, ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given сняли с мели.

23 марта Ever Given перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, упершись носом и кормой в противоположные берега. Из-за этого несколько дней в пробке простояли почти 370 судов.

По подсчетам Forbes, из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несла убытки в размере 400 млн долларов каждый час. Это связано с тем, что через канал проходит порядка 12% всех глобальных поставок. Перебои уже в полной мере ощутили американские импортеры. Затор повлиял и на импортную торговлю с Ближним Востоком и Индией.