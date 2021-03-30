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Владелец судна заявил о проверке после аварии в Суэцком канале

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 07:20
Владелец судна заявил о проверке после аварии в Суэцком канале Фото: Суэцкий канал блокировал корабль Ever Given (suezcanal gov eg)
Автор: Артур Родивилов

Владелец контейнеровоза Ever Given заявил, что расследуют и выяснит, по какой причине их судно село на мель и заблокировало Суэцкий канал. Водную артерию разблокировали 29 марта.

Об этом сообщает Kyodo.

Контейнеровозом владеет японская компания Shoei Kisen.

"Со времени инцидента все сотрудники компании испытывали беспокойство. Сейчас наступило некоторое облегчение. Мы займемся выяснением причин происшедшего", - сказал представитель компании агентству.

Напомним, ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given сняли с мели.

23 марта Ever Given перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, упершись носом и кормой в противоположные берега. Из-за этого несколько дней в пробке простояли почти 370 судов.

По подсчетам Forbes, из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несла убытки в размере 400 млн долларов каждый час. Это связано с тем, что через канал проходит порядка 12% всех глобальных поставок. Перебои уже в полной мере ощутили американские импортеры. Затор повлиял и на импортную торговлю с Ближним Востоком и Индией.

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