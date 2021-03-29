Нефть дешевеет, поскольку контейнеровоз сняли с мели в Суэцком канале

В понедельник, 29 марта, нефть упала более чем на 2% после новостей из Суэцкого канала о том, что спасательным бригадам удалось переместить гигантский контейнеровоз . Судно почти неделю блокирует жизненно важные пути мировой торговли.

Нефть марки Brent подешевела на 1,36%, до 63,69 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI упала 1,85%, до 59,84 долларов за баррель.

Контейнеровоз Ever Given почти полностью спущен на воду и будет проинспектирован перед его перемещением, сообщил агентству Reuters в понедельник осведомленный источник.

Сотни других контейнеровозов, балкеров и нефтеналивных танкеров продолжают стоять на обоих концах канала, но новости о движении судна сразу же резко снизили цены на нефть.

Цены на нефть сильно колебались в последние несколько дней, поскольку трейдеры и инвесторы пытались взвесить влияние блокировки ключевого торгового транзитного пути и более широкий эффект локдаунов для предотвращения заражения коронавирусом.

По словам Джеффри Хэлли, старшего аналитика рынка OANDA, эта нестабильность на рынке будет продолжаться.

"Учитывая волатильность на прошлой неделе, нефть марки Brent, похоже, переместится к нижней границе диапазона от 60 до 65 долларов за баррель", - сказал он, в то время как американская нефть "вероятно, упадет до нижней границы недельного диапазона от 57,50 до 62,50 долларов за баррель".