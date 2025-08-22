Застрягли на кордоні РФ та Грузії: в Україну повернули 65 людей, серед них - важкохворі

"На доручення президента України Володимира Зеленського організували повернення до України 65 громадян України з буферної зони на російсько-грузинському кордоні. Серед них 10 жінок, 8 важкохворих", - повідомив глава МЗС.

За словами Сибігі, всі вони перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії.

"Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій", - зазначив він.

Як додав очільник МВС Клименко, російська сторона доставила українців - частина з яких відбувала терміни покарання, а частина вважалася зниклими безвісти - у буферну зону без документів, засобів існування, харчування та медичної допомоги.

Операція з повернення відбулася завдяки взаємодії МВС, МЗС, МОЗ, Мін'юсту, СБУ, а також правоохоронних органів Молдови та Грузії.

"З’ясуємо всі деталі щодо утримання наших громадян у буферній зоні та брутальної спроби Росії використати громадян України задля провокацій та знущання. З кожним буде проведена окрема робота, яка включатиме юридичні, медичні та, безумовно, безпекові заходи", - зазначив Клименко.

Тим часом Сибіга нагадав, що у попередні місяці МЗС України вже організувало разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян.

Таким чином загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці склала 109 людей.