Застряли на границе РФ и Грузии: в Украину вернули 65 человек, среди них - тяжелобольные

Фото: в Украину вернули 65 человек, которые застряли на границе РФ и Грузии (facebook.com/andrij.sybiha)
Автор: Ірина Глухова

65 украинцев, которые застряли на грузинском пропускном пункте после депортации из России, вернули домой. Среди них 10 женщин и 8 тяжелобольных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на главу МИД Андрея Сибигу и главу МВД Игоря Клименко.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского организовали возвращение в Украину 65 граждан Украины из буферной зоны на российско-грузинской границе. Среди них 10 женщин, 8 тяжелобольных", - сообщил глава МИД.

По словам Сибиги, все они находились в грузинском пункте пропуска "Дариали" фактически в условиях гуманитарного кризиса, созданного действиями России.

"Украинские дипломаты и консулы прилагали все усилия для возвращения граждан и улучшения условий их пребывания на границе, в частности с привлечением международных организаций", - отметил он.

Как добавил глава МВД Клименко, российская сторона доставила украинцев - часть из которых отбывала сроки наказания, а часть считалась пропавшими без вести - в буферную зону без документов, средств к существованию, питания и медицинской помощи.

Операция по возвращению состоялась благодаря взаимодействию МВД, МИД, Минздрава, Минюста, СБУ, а также правоохранительных органов Молдовы и Грузии.

"Выясним все детали по содержанию наших граждан в буферной зоне и грубой попытки России использовать граждан Украины для провокаций и издевательств. С каждым будет проведена отдельная работа, которая будет включать юридические, медицинские и, безусловно, меры безопасности", - отметил Клименко.

Между тем Сибига напомнил, что в предыдущие месяцы МИД Украины уже организовало вместе с причастными органами возвращение в целом 44 граждан.

Таким образом общее количество украинцев, которых удалось вернуть из пункта пропуска "Дариали" за предыдущие месяцы составило 109 человек.

 

Украинцы застряли на границе РФ с Грузией

Напомним, еще в марте российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который обязывает украинцев, "незаконно находящихся в России", до 10 сентября либо покинуть страну, либо легализовать свой статус.

Из-за этих действий десятки людей оказались заблокированными в транзитной зоне между российской и грузинской границами. Многие из них после отбытия наказания в российских тюрьмах остались без необходимых документов.

Со второй половины июня Россия значительно усилила депортацию украинских граждан через границу с Грузией. Это привело к гуманитарному кризису в буферной зоне пункта пропуска "Дариали", где часть украинцев даже объявила голодовку.

В начале августа посольство Украины в Грузии сообщило, что оказало помощь гражданам, которые оказались в буферной зоне, обеспечив их продуктами питания, лекарствами и самыми необходимыми вещами.

