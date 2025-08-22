Застряли на границе РФ и Грузии: в Украину вернули 65 человек, среди них - тяжелобольные

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского организовали возвращение в Украину 65 граждан Украины из буферной зоны на российско-грузинской границе. Среди них 10 женщин, 8 тяжелобольных", - сообщил глава МИД.

По словам Сибиги, все они находились в грузинском пункте пропуска "Дариали" фактически в условиях гуманитарного кризиса, созданного действиями России.

"Украинские дипломаты и консулы прилагали все усилия для возвращения граждан и улучшения условий их пребывания на границе, в частности с привлечением международных организаций", - отметил он.

Как добавил глава МВД Клименко, российская сторона доставила украинцев - часть из которых отбывала сроки наказания, а часть считалась пропавшими без вести - в буферную зону без документов, средств к существованию, питания и медицинской помощи.

Операция по возвращению состоялась благодаря взаимодействию МВД, МИД, Минздрава, Минюста, СБУ, а также правоохранительных органов Молдовы и Грузии.

"Выясним все детали по содержанию наших граждан в буферной зоне и грубой попытки России использовать граждан Украины для провокаций и издевательств. С каждым будет проведена отдельная работа, которая будет включать юридические, медицинские и, безусловно, меры безопасности", - отметил Клименко.

Между тем Сибига напомнил, что в предыдущие месяцы МИД Украины уже организовало вместе с причастными органами возвращение в целом 44 граждан.

Таким образом общее количество украинцев, которых удалось вернуть из пункта пропуска "Дариали" за предыдущие месяцы составило 109 человек.