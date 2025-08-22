ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Застрягли на кордоні РФ та Грузії: в Україну повернули 65 людей, серед них - важкохворі

П'ятниця 22 серпня 2025 09:40
UA EN RU
Застрягли на кордоні РФ та Грузії: в Україну повернули 65 людей, серед них - важкохворі Фото: в Україну повернули 65 людей, які застрягли на кордоні РФ та Грузії (facebook.com/andrij.sybiha)
Автор: Ірина Глухова

65 українців, які застрягли на грузинському пропускному пункті після депортації з Росії, повернули додому. Серед них 10 жінок та 8 важкохворих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на главу МЗС Андрія Сибігу та очільника МВС Ігоря Клименка.

"На доручення президента України Володимира Зеленського організували повернення до України 65 громадян України з буферної зони на російсько-грузинському кордоні. Серед них 10 жінок, 8 важкохворих", - повідомив глава МЗС.

За словами Сибігі, всі вони перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії.

"Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій", - зазначив він.

Як додав очільник МВС Клименко, російська сторона доставила українців - частина з яких відбувала терміни покарання, а частина вважалася зниклими безвісти - у буферну зону без документів, засобів існування, харчування та медичної допомоги.

Операція з повернення відбулася завдяки взаємодії МВС, МЗС, МОЗ, Мін'юсту, СБУ, а також правоохоронних органів Молдови та Грузії.

"З’ясуємо всі деталі щодо утримання наших громадян у буферній зоні та брутальної спроби Росії використати громадян України задля провокацій та знущання. З кожним буде проведена окрема робота, яка включатиме юридичні, медичні та, безумовно, безпекові заходи", - зазначив Клименко.

Тим часом Сибіга нагадав, що у попередні місяці МЗС України вже організувало разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян.

Таким чином загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці склала 109 людей.

Українці застрягли на кордоні РФ з Грузією

Нагадаємо, ще в березні російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який зобов’язує українців, що “незаконно перебувають у Росії”, до 10 вересня або залишити країну, або легалізувати свій статус.

Через ці дії десятки людей опинилися заблокованими в транзитній зоні між російським і грузинським кордонами. Багато з них після відбуття покарання в російських в’язницях залишилися без необхідних документів.

Із другої половини червня Росія значно посилила депортацію українських громадян через кордон із Грузією. Це призвело до гуманітарної кризи в буферній зоні пункту пропуску "Даріалі", де частина українців навіть оголосила голодування.

На початку серпня посольство України в Грузії повідомило, що надало допомогу громадянам, які опинилися в буферній зоні, забезпечивши їх продуктами харчування, ліками та найнеобхіднішими речами.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Російська Федерація Грузія
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"