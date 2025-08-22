ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Застряли на границе РФ и Грузии: в Украину вернули 65 человек, среди них - тяжелобольные

Пятница 22 августа 2025 09:40
UA EN RU
Застряли на границе РФ и Грузии: в Украину вернули 65 человек, среди них - тяжелобольные Фото: в Украину вернули 65 человек, которые застряли на границе РФ и Грузии (facebook.com/andrij.sybiha)
Автор: Ірина Глухова

65 украинцев, которые застряли на грузинском пропускном пункте после депортации из России, вернули домой. Среди них 10 женщин и 8 тяжелобольных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на главу МИД Андрея Сибигу и главу МВД Игоря Клименко.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского организовали возвращение в Украину 65 граждан Украины из буферной зоны на российско-грузинской границе. Среди них 10 женщин, 8 тяжелобольных", - сообщил глава МИД.

По словам Сибиги, все они находились в грузинском пункте пропуска "Дариали" фактически в условиях гуманитарного кризиса, созданного действиями России.

"Украинские дипломаты и консулы прилагали все усилия для возвращения граждан и улучшения условий их пребывания на границе, в частности с привлечением международных организаций", - отметил он.

Как добавил глава МВД Клименко, российская сторона доставила украинцев - часть из которых отбывала сроки наказания, а часть считалась пропавшими без вести - в буферную зону без документов, средств к существованию, питания и медицинской помощи.

Операция по возвращению состоялась благодаря взаимодействию МВД, МИД, Минздрава, Минюста, СБУ, а также правоохранительных органов Молдовы и Грузии.

"Выясним все детали по содержанию наших граждан в буферной зоне и грубой попытки России использовать граждан Украины для провокаций и издевательств. С каждым будет проведена отдельная работа, которая будет включать юридические, медицинские и, безусловно, меры безопасности", - отметил Клименко.

Между тем Сибига напомнил, что в предыдущие месяцы МИД Украины уже организовало вместе с причастными органами возвращение в целом 44 граждан.

Таким образом общее количество украинцев, которых удалось вернуть из пункта пропуска "Дариали" за предыдущие месяцы составило 109 человек.

Украинцы застряли на границе РФ с Грузией

Напомним, еще в марте российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который обязывает украинцев, "незаконно находящихся в России", до 10 сентября либо покинуть страну, либо легализовать свой статус.

Из-за этих действий десятки людей оказались заблокированными в транзитной зоне между российской и грузинской границами. Многие из них после отбытия наказания в российских тюрьмах остались без необходимых документов.

Со второй половины июня Россия значительно усилила депортацию украинских граждан через границу с Грузией. Это привело к гуманитарному кризису в буферной зоне пункта пропуска "Дариали", где часть украинцев даже объявила голодовку.

В начале августа посольство Украины в Грузии сообщило, что оказало помощь гражданам, которые оказались в буферной зоне, обеспечив их продуктами питания, лекарствами и самыми необходимыми вещами.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Российская Федерация Грузия
Новости
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"