Застряг на дереві. У Київській області виявили дрон-приманку РФ (фото)

Атака дронів 21 грудня

В ніч на 21 грудня російські війська випустили по Україні 113 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Також ворог випустив зенітну керовану ракету С-400 з тимчасово окупованої Донецької області у напрямку Полтавської області.

Сили ППО знищили 57 дронів, ще 56 безпілотників локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Окупанти атакували дронами Харків. Один з ударів був направлений на багатоповерхівку. Також росіяни вдарили по Запоріжжю, постраждали 12-річний хлопчик та три жінки.

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