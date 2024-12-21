UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Застряг на дереві. У Київській області виявили дрон-приманку РФ (фото)

Фото: сапери виявили дрон-приманку у Київській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області виявили російський дрон-приманку. Сапери вилучили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

У одному з населених пунктів Київської області піротехніки мобільного рятувального центру ДСНС виявили дрон-приманку, яку випустили росіяни. Ворожий безпілотник застряг на дереві.

Як зазначають в ДСНС, безпілотник не мав бойової частини і не становив загрози для мешканців.

"Не наближайтесь до підозрілих предметів, навіть якщо вони здаються безпечними! Помітили щось підозріле? Телефонуйте за номером 101", - нагадали в ДСНС.

 

Фото: у Київській області виявили дрон-приманку росіян (t.me/dsns_telegram)

 

Атака дронів 21 грудня

В ніч на 21 грудня російські війська випустили по Україні 113 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Також ворог випустив зенітну керовану ракету С-400 з тимчасово окупованої Донецької області у напрямку Полтавської області.

Сили ППО знищили 57 дронів, ще 56 безпілотників локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Окупанти атакували дронами Харків. Один з ударів був направлений на багатоповерхівку. Також росіяни вдарили по Запоріжжю, постраждали 12-річний хлопчик та три жінки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна в УкраїніАтака дронівДрониДСНС