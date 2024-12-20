Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: в ОВА показали наслідки

Російські окупанти сьогодні, 20 грудня, ввечері атакували Запоріжжя дронами. У місті почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram .

За словами Федорова, внаслідок атаки росіян 12-річний хлопчик та жінка отримали поранення. Вибуховою хвилею вибило вікна у дев'ятиповерхівці.

Також він показав фото наслідків, на яких можна помітити вибиті вікна біля багатоповерхівки.

За його словами, на місце інциденту виїхала бригада "швидкої".

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, 10 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Запоріжжя. Зокрема, було зруйновано приватну лікарню, а також прилеглі будівлі.

Було відомо про велику кількість загиблих і постраждалих.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, така атака доводить, що союзникам потрібно передати більше протиповітряної оборони.

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