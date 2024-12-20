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Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: в ОВА показали наслідки

Запоріжжя, П'ятниця 20 грудня 2024 22:00
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Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: в ОВА показали наслідки Фото: росіяни пошкодили багатоповерхівку у Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 20 грудня, ввечері атакували Запоріжжя дронами. У місті почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Унаслідок атаки дронів на Запоріжжі сталася пожежа", - зазначив Федоров.

За його словами, на місце інциденту виїхала бригада "швидкої".

Фото: наслідки російського удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Також він показав фото наслідків, на яких можна помітити вибиті вікна біля багатоповерхівки.

Оновлено 22:32

За словами Федорова, внаслідок атаки росіян 12-річний хлопчик та жінка отримали поранення. Вибуховою хвилею вибило вікна у дев'ятиповерхівці.

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, 10 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Запоріжжя. Зокрема, було зруйновано приватну лікарню, а також прилеглі будівлі.

Було відомо про велику кількість загиблих і постраждалих.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, така атака доводить, що союзникам потрібно передати більше протиповітряної оборони.

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Запоріжжя Війна в Україні Атака дронів
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