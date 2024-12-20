Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: в ОВА показали наслідки
Російські окупанти сьогодні, 20 грудня, ввечері атакували Запоріжжя дронами. У місті почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.
"Унаслідок атаки дронів на Запоріжжі сталася пожежа", - зазначив Федоров.
За його словами, на місце інциденту виїхала бригада "швидкої".
Фото: наслідки російського удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
Також він показав фото наслідків, на яких можна помітити вибиті вікна біля багатоповерхівки.
Оновлено 22:32
За словами Федорова, внаслідок атаки росіян 12-річний хлопчик та жінка отримали поранення. Вибуховою хвилею вибило вікна у дев'ятиповерхівці.
Удар по Запоріжжю
Нагадаємо, 10 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Запоріжжя. Зокрема, було зруйновано приватну лікарню, а також прилеглі будівлі.
Було відомо про велику кількість загиблих і постраждалих.
Як зазначав президент України Володимир Зеленський, така атака доводить, що союзникам потрібно передати більше протиповітряної оборони.
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