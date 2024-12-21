Росіяни запустили 113 дронів та ракету по Україні. Скільки збила ППО

Росіяни запустили по Україні 113 дронів та ракету С-400 в ніч на 21 грудня. Повітряна оборона збила половину з запущених БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

"У ніч на 21 грудняпротивник здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із тимчасово окупованої Донецької області у напрямку Полтавської області, атакував 113 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів", - йдеть.

Наслідки атаки РФ по Україні

У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто.

Зокрема, ввечері 20 грудня росіяни дронами атакували Запоріжжя. Через обстріл областного центру поранення отримали четверо людей - 12-річний хлопчик та три жінки.

Крім того, пізно ввечері, 20 грудня, російські окупанти влучили дроном по багатоповерхівці у Харкові. Наразі відомо про 6 постраждалих, серед них одна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.