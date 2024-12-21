ua en ru
Сб, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни запустили 113 дронів та ракету по Україні. Скільки збила ППО

Україна, Субота 21 грудня 2024 09:15
UA EN RU
Росіяни запустили 113 дронів та ракету по Україні. Скільки збила ППО Фото: ППО збила 57 з 113 дронів РФ під час атаки в ніч на 21 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни запустили по Україні 113 дронів та ракету С-400 в ніч на 21 грудня. Повітряна оборона збила половину з запущених БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 21 грудняпротивник здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із тимчасово окупованої Донецької області у напрямку Полтавської області, атакував 113 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів", - йдеть.

Цілі окупанти запускали із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Наслідки атаки РФ по Україні

У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто.

Зокрема, ввечері 20 грудня росіяни дронами атакували Запоріжжя. Через обстріл областного центру поранення отримали четверо людей - 12-річний хлопчик та три жінки.

Крім того, пізно ввечері, 20 грудня, російські окупанти влучили дроном по багатоповерхівці у Харкові. Наразі відомо про 6 постраждалих, серед них одна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Війна в Україні Дрони
NEWS
Росіяни втратили за добу майже 1900 солдатів та купу техніки, - Генштаб
Росіяни втратили за добу майже 1900 солдатів та купу техніки, - Генштаб
DAILY
Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців