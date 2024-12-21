Застрял на дереве. В Киевской области обнаружили дрон-приманку РФ (фото)

Атака дронов 21 декабря

В ночь на 21 декабря российские войска выпустили по Украине 113 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Также враг выпустил зенитную управляемую ракету С-400 с временно оккупированной Донецкой области в направлении Полтавской области.

Силы ПВО уничтожили 57 дронов, еще 56 беспилотников локально потеряны. Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Оккупанты атаковали дронами Харьков. Один из ударов был направлен на многоэтажку. Также россияне ударили по Запорожью, пострадали 12-летний мальчик и три женщины.

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