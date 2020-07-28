Застройки в киевском Протасовом яру не будет, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)

Депутаты отменили изменения в Генеральный план Киева и Программу развития зеленой зоны

На землях Протасового Яра не будет жилой застройки и в дальнейшем планируется создать региональный ландшафтный парк. Киевсовет принял решение, которым признал такими, что не отвечают интересам территориальной громады земельные отводы с 2007 до 2012 года на территории Протасового Яра.

Об этом говорится в сообщении на "Официальном портале Киева".

Также депутаты отменили изменения в Генеральный план Киева и Программу развития зеленой зоны, которыми земельные участки в Протасовом Яру были переведены под жилую застройку. Речь идет об отмене передачи для освоения 3,23 га зеленых зон ООО "Дайтона групп".

"Город делает все для наведения порядка с землей урочища. На ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен еще один важный проект решения - об отказе в возобновлении договора аренды с "Интерстрой Компани". Поэтому прошу депутатов ответственно отнестись к принятию этого важного вопроса", - отметил Кличко.

В сообщении также говорится, что на следующее пленарное заседание Киевсовета должен быть вынесен вопрос об отказе в возобновлении договора аренды с ООО "Интерстрой Компани", который арендует другой земельный участок в Протасовом Яру площадью 0,7 га. Он также должен в перспективе стать частью регионального ландшафтного парка "Протасов Яр".

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании приняли решение об уменьшении финансовой нагрузки на владельцев временных сооружений, поскольку на период карантина из-за распространения Covid-19 их хозяйственная деятельность была полностью приостановлена.