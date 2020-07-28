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У Кличко уменьшили финнагрузку на предпринимателей-собственников временных сооружений

Киев, Вторник 28 июля 2020 17:21
У Кличко уменьшили финнагрузку на предпринимателей-собственников временных сооружений
Фото: Киевская городской совет (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Решение поддержали 70 депутатов Киевсовета

Депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании приняли решение об уменьшении финансовой нагрузки на владельцев временных сооружений, поскольку на период карантина из-за распространения Covid-19 их хозяйственная деятельность была полностью приостановлена.

Об этом говорится в решении Киевсовета "О некоторых вопросах уплаты паевого участия (взноса) по договорам относительно паевого участия в содержании объектов благоустройства", которое поддержали 70 депутатов.

Соответствующее решение распространяется на владельцев временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности, средств передвижной мелкорозничной торговой сети, владельцев (пользователей) площадок для питания возле стационарных заведений ресторанного хозяйства.

"Мы снижаем финансовую нагрузку на предпринимателей Киева. Паевые взносы владельцы малых архитектурных форм оплатили фактически с декабря по июнь. Но многие из них в период карантина не работали, соответственно не получали прибылей. Поэтому мы предлагаем плату за тот срок, который предприниматели не работали, зачислить на будущий период", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Сергей Артеменко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга сообщил, что город освобождает от уплаты паевого участия летние и сезонные площадки кафе и ресторанов.

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