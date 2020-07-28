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Забудови у київському Протасовому яру не буде, - Кличко

Київ, Вівторок 28 липня 2020 17:55
Забудови у київському Протасовому яру не буде, - Кличко
Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Депутати скасували зміни в Генеральний план Києва та Програми розвитку зеленої зони

На землях Протасового Яру не буде житлової забудови і надалі планується створити регіональний ландшафтний парк. Київрада ухвалила рішення, яким визнав такими, що не відповідають інтересам територіальної громади земельні відводи з 2007 до 2012 року на території Протасового Яру.

Про це йдеться в повідомленні на "Офіційному порталі Києва".

Також депутати скасували зміни в Генеральний план Києва та Програми розвитку зеленої зони, якими земельні ділянки у Протасовому Яру були переведені під житлову забудову. Мова йде про скасування передачі для освоєння 3,23 га зелених зон ТОВ "Дайтона груп".

"Місто робить все для наведення порядку з землею урочища. На найближчу сесію Київради буде винесено ще один важливий проект рішення - про відмову в поновленні договору оренди з "Інтербуд Компані". Тому прошу депутатів відповідально поставитися до ухвалення цього важливого питання", - зазначив Кличко.

У повідомленні говориться, що на наступне пленарне засідання Київради має бути винесено питання про відмову в поновленні договору оренди з ТОВ "Інтербуд Компані", який орендує інший земельну ділянку в Протасовому Яру площею 0,7 га. Він також повинен у перспективі стати частиною регіонального ландшафтного парку "Протасів Яр".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати Київської міської ради на пленарному засіданні прийняли рішення про зменшення фінансового навантаження на власників тимчасових споруд, оскільки на період карантину через поширення Covid-19 їх господарська діяльність була повністю припинена.

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